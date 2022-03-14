Иркутские ученые вывели новый сорт картофеля с высокой урожайностью

Ученые из Иркутска вывели новый сорт картофеля с высокой устойчивостью и урожайностью

Ученые из Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского вывели новый сорт картофеля, который отличается высокой урожайностью. Об этом сообщается на официальном портале правительства Иркутской области.

Как уточнили в региональном правительстве, новый сорт был создан в ходе научно-исследовательской работы вуза в рамках импортозамещения и получил название «Бабр». Его урожайность в среднем составляет 234 центнера с гектара, а максимальная — 387.

«Бабр» также отличается устойчивостью к специфическим болезням и адаптирован к выращиванию в условиях данного региона. «Сорт устойчив к золотистой картофельной нематоде, среднеустойчив к поражению фитофторозом», — рассказали местные власти.

Предполагается, что уже в текущем сезоне новый сорт пройдет все испытания, необходимые для его регистрации.