В Казани пройдет международный форум разработчиков цифровых технологий

В Казани в сентябре пройдет международный форум Kazan Digital Week

В Казани в рамках Года цифровизации пройдет международный форум Kazan Digital Week. Об этом сообщает «Татар-информ» в понедельник, 14 марта.

Мероприятие проведут в МВЦ «Казань Экспо» с 21-го по 24 сентября. Форум ориентирован на пользователей и разработчиков цифровых интеллектуальных технологий. Он пройдет в гибридном формате.

В частности, участники смогут посетить выставки, мастер-классы, круглые столы и тематические секции по направлениям «Цифровая индустрия 4.0», «Экосистема финтех», «Кибербезопасность» и «Интеллектуальные транспортные системы»

Отмечается, что в 2021 году в Kazan Digital Week приняли участие свыше 13,5 тысячи человек, еще более 30 тысяч человек наблюдали за его работой из 52 стран.

Ранее сообщалось, что в Казани 26 марта пройдет празднование Навруза — нового года у тюркских и персоязычных народов.