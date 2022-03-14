Нуждающимся в социальной помощи москвичам начнут помогать круглосуточно

Нуждающиеся в помощи и уходе москвичи, в частности — люди пожилого возраста и жители с хроническими заболеваниями, — теперь могут получить консультацию по вопросам проживания в соцучреждениях круглосуточно. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Работать по-новому социальные службы начнут с 15 марта. Сама линия Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания работает уже год.

Она открывалась как мера социальной поддержки горожан, нуждающихся в помощи и уходе. (...) Эксперты горячей линии стараются решить запрос за один звонок. Подробная и качественная консультация без спешки в удобное время помогает сделать помощь адресной и своевременной Анастасия Ракова заммэра Москвы

Горячая линия призвана помочь пожилым людям, людям с инвалидностью, с хроническими психическими заболеваниями, с ментальными особенностями, потерявшими способность обслуживать себя самостоятельно, нуждающимся в круглосуточном уходе и социальной реабилитации. Для таких людей в столице работают социальные дома и геронтологические центры. Специалисты горячей линии помогают людям, находящимся на сложном этапе жизнеустройства. Также горячая линия стала каналом обратной связи о качестве предоставляемых услуг в домах-интернатах для сотрудников и проживающих там людях и их близких.

20 000 звонков обработали эксперты горячей линии за год

Получить консультацию можно по телефону 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте. Порядок получения социальной помощи остается прежним — через любой центр госуслуг «Мои Документы».

В заключение в соцкомплексе Москвы напомнили, что в столице работают 19 социальных домов и 10 геронтологических центров, где проживают около 15 тысяч человек.