В России нашли работающие «Макдоналдсы»

В Тюмени и Оренбурге заметили работающие «Макдоналдсы» после данных о закрытии сети

В Тюмени и Оренбурге рестораны «Макдоналдс» продолжают работать в обычном режиме после информации о временном закрытии сети быстрого питания на территории России, сообщает издание «Подъем» в понедельник, 14 марта.

В головном офисе изданию подтвердили сведения о работе части ресторанов, однако не уточнили, как долго там продолжат принимать клиентов.

«У нас нет информации по конкретным адресам. Вообще пока никакой информации не поступало», — заявили в компании.

В оренбургском «Макдоналдсе» изданию объяснили, что клиентов, вероятно, будут принимать еще два-три дня. По словам сотрудников ресторана, меню уже ограничено.

11 марта «Макдоналдс» подтвердил планы временно закрыть фирменные рестораны в России с 14 марта. В общей сложности в системе «Макдоналдс» в России задействованы 62 тысячи сотрудников, еще порядка 100 тысяч работают на предприятиях поставщиков. В компании намерены тратить до 50 миллионов долларов в месяц, чтобы поддержать их.

