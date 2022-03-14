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В отношении начальника подразделения МЧС России возбудили уголовное дело

Начальника подразделения МЧС России в Северодвинске заподозрили в злоупотреблениях

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Начальника одного из подразделений МЧС России в Северодвинске заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, в 2017-2021 годах он отправил подчиненных на строительство личного жилого дома. В служебное и личное время сотрудники занимались ремонтом, при этом им начислялась зарплата за исполнение служебных обязанностей.

Также глава подразделения МЧС требовал, чтобы подчиненные передавали ему и его доверенным лицам часть премий. С сентября по декабрь 2021 года он незаконно получил не менее 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Как уточнили в СКР, в настоящее время устанавливаются обстоятельств совершения преступления.

Подозреваемый написал заявление о явке с повинной.

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Мария Рубникович
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