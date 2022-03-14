Белье Ким Кардашьян с отверстием между ног стало мемом в сети

Белье бренда Skims с вырезами в районе промежности и ягодиц развеселило покупателей

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян представила новую коллекцию собственного бренда нижнего белья Skims с отверстием между ног и развеселила покупателей. Снимки и комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Знаменитость представила публике утягивающий комбинезон из полупрозрачной ткани черного цвета, стоимость которого составляет 108 долларов (12,2 тысячи рублей). На размещенных кадрах видно, что костюм оформлен вырезами в районе промежности и ягодиц.

Пользователей сети рассмешил дизайн продукции Skims, из-за чего Кардашьян, которая рекламировала упомянутый комплект, стала мемом в соцсети. «Питу повезло с девушкой», «Как-то неловко», «Чувствую Ким станет объектом шуток на ближайшую неделю», «Каким образом люди должны ходить в туалет через это отверстие?», «Как мыть руки в комбинезоне?» — высказывались они.

В марте Ким Кардашьян наклеила скотч на тело и также развеселила фанатов. Бизнесвумен привлекла внимание папарацци на показе Balenciaga ярким образом: на опубликованных изображениях видно, что на все тело Кардашьян наклеили желтый скотч со словом Balenciaga, создав иллюзию облегающего комбинезона.