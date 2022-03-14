Роман Головченко заявил, что Минск и Москва будут совместно развивать импортозамещение

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва будут совместно развивать импортозамещение, чтобы обеспечивать собственную технологическую независимость. Об этом он сообщил по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

«Мы будем максимально импортозамещаться. Есть понимание, что мы должны обеспечивать собственную технологическую независимость», — сказал Головченко.

По словам премьер-министра, речь идет о машиностроении и микроэлектронике. Рабочие группы по отраслям экономики уже сформированы, отрабатываются планы взаимных поставок сырья и комплектующих в необходимых объемах.

Головченко также заявил, что Россия проведет реструктуризацию кредитной задолженности Белоруссии, и страны перестанут использовать доллар в своих торговых расчетах по энергоносителям. «Принято решение по реструктуризации и рассрочке государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применятся ко всем нашим соглашениям. Мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчетах», — сказал Головченко.