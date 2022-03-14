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Назван самый модный цвет волос 2022 года

Парикмахер заверил, что в 2022 году обретет широкую популярность блонд с рыжим подтоном

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Модные редакторы назвали самое трендовое окрашивание 2022 года. Соответствующую информацию публикует журнал Glamour.

Согласно материалу, в нынешнем сезоне обретет широкую популярность блонд с рыжим подтоном. По словам звездного парикмахера и креативного директора компании Evo Hair Тома Смита, плюсом упомянутого окрашивания является тот факт, что оттенок с медными и розовыми переливами подходит любому цвету кожи.

«Вне зависимости от того, светлые у вас волосы или темные, придание прядям такого мягкого и теплого цвета не займет у вашего парикмахера много времени», — заверил эксперт и добавил, что обладательницы подобного окрашивания будут выделяться из толпы, привлекая внимание.

Ранее в марте Том Смит назвал коричневый цвет идеальным для окрашивания волос весной текущего года. По мнению стилиста, девушкам, решившим стать брюнетками в весеннем сезоне 2022 года, стоит обратить внимание на оттенок изделий известного французского модного дома. «Подумайте о цвете состаренной кожи сумки Louis Vuitton. Цвете великолепного насыщенного загара, не бледного, но и не слишком темного», — посоветовал Смит.

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Таисия Косинцева
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