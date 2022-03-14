Исчезнувшая принцесса Монако вернулась на родину

Супруга князя Монако принцесса Шарлен завершила лечение в швейцарской клинике

Исчезнувшая супруга князя Монако Альбера II вернулась на родину после лечения. Об этом сообщает издание People.

Согласно заявлению дворца, в ноябре 44-летнюю принцессу Шарлен госпитализировали в швейцарскую клинику из-за ее эмоционального и физического утомления. Хотя лечение завершено, после возвращения в Монако ей потребуется еще несколько недель, чтобы полностью восстановить здоровье. Лишь после этого она сможет принимать участие в различных мероприятиях.

Принцесса Шарлен попала в больницу после поездки в ЮАР в мае 2021 года. Вместо первоначально планировавшихся 10 дней визит продолжался шесть месяцев. По официальной версии, принцесса не могла вернуться из-за отоларингической инфекции, из-за которой ей были противопоказаны авиаперелеты. Европейские таблоиды утверждали, что в действительности она сбежала от мужа и планировала остаться в ЮАР навсегда.

8 ноября 2021 года принцесса Шарлен прилетела во Францию, но так и не появилась на публике. 19 ноября князь Альбер II объявил, что его супруга отправлена в некое медицинское учреждение за пределами Монако. «В первые несколько часов все шло вполне неплохо, но потом стало ясно, что она нездорова», — объяснил он. По его словам, Шарлен была не готова ни к исполнению своих официальных обязанностей, ни к жизни вообще, в том числе семейной.