Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Исчезнувшая принцесса Монако вернулась на родину

Супруга князя Монако принцесса Шарлен завершила лечение в швейцарской клинике
Княгиня Монако Шарлен и принц Альбер II

Княгиня Монако Шарлен и принц Альбер II. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Исчезнувшая супруга князя Монако Альбера II вернулась на родину после лечения. Об этом сообщает издание People.

Согласно заявлению дворца, в ноябре 44-летнюю принцессу Шарлен госпитализировали в швейцарскую клинику из-за ее эмоционального и физического утомления. Хотя лечение завершено, после возвращения в Монако ей потребуется еще несколько недель, чтобы полностью восстановить здоровье. Лишь после этого она сможет принимать участие в различных мероприятиях.

Материалы по теме:
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря
Все пошло не так Семейная жизнь князя Монако не заладилась
Все пошло не такСемейная жизнь князя Монако не заладилась
13 июля
Недолюбленный миллиардер Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Недолюбленный миллиардерКнязю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
31 октября

Принцесса Шарлен попала в больницу после поездки в ЮАР в мае 2021 года. Вместо первоначально планировавшихся 10 дней визит продолжался шесть месяцев. По официальной версии, принцесса не могла вернуться из-за отоларингической инфекции, из-за которой ей были противопоказаны авиаперелеты. Европейские таблоиды утверждали, что в действительности она сбежала от мужа и планировала остаться в ЮАР навсегда.

8 ноября 2021 года принцесса Шарлен прилетела во Францию, но так и не появилась на публике. 19 ноября князь Альбер II объявил, что его супруга отправлена в некое медицинское учреждение за пределами Монако. «В первые несколько часов все шло вполне неплохо, но потом стало ясно, что она нездорова», — объяснил он. По его словам, Шарлен была не готова ни к исполнению своих официальных обязанностей, ни к жизни вообще, в том числе семейной.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Янукович рассказал о своем предложении Зеленскому
Россиянин на Jaguar напал на детей с топором в последней очереди в «Макдоналдс»
В Донбассе подняли из шахты застрявших из-за обстрела горняков
В больницы Донецка доставили десятки людей после падения украинской ракеты
В СКР возбудили дело после поджога цеха на коксохимическом заводе в ДНР
Словакия решила выслать российских дипломатов
В Турции решили вернуть шведский стол туристам
Принца Гарри обвинили в оскорблении королевы
В России выросли цены на оборудование для майнинга
Европа изучит вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.