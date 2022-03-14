Польша призвала НАТО разместить в стране оборудование и военных

Замглавы МИД Польши Пшидач попросил у НАТО поддержки после «провокационной атаки» России

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач призвал союзников по НАТО разместить в стране оборудование и военных, передает РИА Новости.

Он попросил у альянса поддержки после «провокационной атаки» российских войск на украинский военный учебный центр, расположенный у границы с Польшей. «Мы считаем этот шаг, предпринятый Россией, крайне провокационным, поскольку он случился так близко к нашим границам. Также это было очень близко к пограничному переходу, откуда тысячи беженцев бегут из Украины, чтобы найти убежище в Польше», — пояснил замглавы МИД. Пшидач считает, что российская армия знает, где проходит граница, которая также разделяет НАТО и страну, не входящую в НАТО.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Удар по объектам был нанесен высокоточным оружием большой дальности.