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Астрономы обнаружили новую радиогалактику

Итальянские ученые зафиксировали новую радиогалактику IGR J18249-3243 второго класса

Изображение: INTEGRAL / IBIS

Итальянские астрономы из Национального института астрофизики в Риме обнаружили новую радиогалактику IGR J18249-3243 второго класса (FRII) с помощью гамма-телескопа НАСА Fermi. Об этом сообщаетcя в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Зафиксировать галактику удалось благодаря большому количеству радиоволн, которые она испускала. Черные дыры в центрах этих объектов выделяют газ и пыль, формируя высокоэнергетические струи, которые ускоряют электрически заряженные частицы до высоких скоростей.

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IGR J18249-3243 впервые была обнаружена в 2006 году космическим аппаратом Международной лаборатории INTEGRAL в виде активного галактического ядра (AGN). Изначально ученые отнесли ее в разряд плохо изученных радиоисточников. Предыдущие исследования показали, что IGR J18249-3243 состоит как минимум из ядра и двух струй.

В феврале 2022 года астрономы из Европы обнаружили самую крупную радиогалактику (GRG) во Вселенной на данный момент. В ширину она достигает более 16 миллионов световых лет.

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Елена Апазиди
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