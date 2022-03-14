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«Роскосмос» не оставит американского астронавта на МКС

В «Роскосмосе» подтвердили, что астронавт Ванде Хай вернется с МКС 30 марта

Фото: Kayla Barron / NASA / globallookpress.com

«Роскосмос» выполнит свои обязательства по Международной космической станции (МКС) и вернет астронавта Марка Ванде Хая на Землю. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе организации подтвердили, что выполнят все обязательства по МКС — американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю по графику. Таким образом, представители компании опровергли слухи о том, что из-за возможного прекращения сотрудничества с НАСА астронавт из США может остаться на МКС.

«"Роскосмос" никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для нас важнейшим приоритетом», — рассказали в организации. По словам собеседников агентства, астронавт Марк Ванде Хай должен вернуться на Землю 30 марта вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Полет состоится на космическом корабле «Союз МС-19».

Марк Ванде Хай прилетел на МКС 9 апреля 2021 года. Астронавт прибыл на Международную космическую станцию вместе с российскими космонавтами Петром Дубровым и Олегом Новицким.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что российский и американский сегменты МКС взаимосвязаны друг с другом. Специалисты уточнили, что поддержание ориентации МКС в пространстве и разгрузка гиродинов американского сегмента осуществляются двигателями «Прогресса» и «Звезды».

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Андрей Ставицкий
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