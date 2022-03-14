Никас Сафронов высказался о приковавшем себя к «Макдоналдсу» сыне

Художник Сафронов понадеялся на освобождение сына, который приковал себя к «Макдоналдсу»

Художник Никас Сафронов высказался о своем сыне, пианисте Луке Затравкине, который 13 марта приковал себя наручниками к входу в «Макдоналдс» в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.

Художник понадеялся на освобождение родственника, приковавшего себя к ресторану быстрого питания, и признался, что огорчен его задержанием. Он отметил, что не знает, где в настоящее время находится его сын.

«Это его еда, он туда часто ходит, любит "Макдональдс", любит», — сказал Сафронов. По его мнению, Затравкина задело закрытие ресторана, поэтому он решился на такую акцию.

13 марта сообщалось, что Затравкин приковал себя к входу в «Макдоналдс» в Москве. Пианист, чей вес составляет 250 килограммов, заявил, что временно закрывающаяся сеть ресторанов быстрого питания «в ответе за тех, кого приручила». «Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят, и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — возмутился он.

Наручники с Затравкина снял сотрудник полиции, после чего мужчину отвезли в отделение. Позднее он рассказал, что ему выписали штраф за хулиганство и отпустили.