Экономист заявил об «остроумнейшем пути» России к недопущению дефолта

Экономист Беляев заявил о невозможности дефолта в России

Технический дефолт в России, ради которого Запад заморозил валютные счета Центрального Банка (ЦБ), маловероятен, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что власти придумали «остроумнейший путь», чтобы выполнить обязательства по долгам.

Планы Запада

Экономист напомнил, что дефолт не имеет отношения к резкому падению курса рубля — этот процесс называется девальвацией. А понятие дефолта связано с неспособностью страны выполнить свои обязательства по ранее взятым долгам.

«На Западе предполагают, что они сейчас заморозят наши активы и таким образом вызовут технический дефолт. Предполагалось, что мы не сможем им платить, так как заморожены активы, закрыты счета, и тут они нас подловят и объявят, что мы неплатежеспособны, а дальше уже какая-нибудь цепь дополнительных выводов по отношению к нам последует», — считает Беляев. По его словам, «подловить» Россию на техническом дефолте очень сложно.

Возможности России

Во-первых, у России, как и у любой другой страны, имеется внешний долг, рассказал экономист, однако он мизерный по сравнению с долгами западных стран. Так, российский внешний долг составляет 20 процентов по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), в то время как в Италии, например — 155 процентов в ВВП.

Кроме того, на мировой арене Россия всегда имела репутацию первоклассного заемщика, так как всегда неукоснительно выполняла обязательства по внешним долгам, несмотря на то, в каком состоянии пребывала ее экономика. «Какой бы у нас тяжелый период ни был, мы свои обязательства по внешним долгам выполняли всегда, начиная с довоенных времен: и в послевоенный период, и в разгар коммунизма, и при дефиците пшеницы», — уточнил он.

Во-вторых, у России имеются внутренние ресурсы для того, чтобы обслуживать внешний долг, отметил экономист, вопрос состоит лишь в том, как выполнить эти обязательства, если валютные счета закрыты. Тем не менее, страна демонстрирует готовность выполнять возложенные обязательства, рассказал он.

Министерство финансов придумало, на мой взгляд, остроумнейший путь. Оно решило открыть определенные счета и переводить туда рублевые средства в полном объеме по курсу, который существует на данный момент, чтобы показать: деньги есть, они соответствуют той сумме, которую должны платить, и их готовы заплатить вам даже в рублях, если вы возьмете. Но дело в том, что им рубли не нужны. А если хотите получить в той валюте, которая вам нужна, разблокируйте наши долларовые счета. Все очень просто, логично и, на мой взгляд, достаточно красиво Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать в России искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований. Он отметил, что у России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу.