Толпы россиян в очереди за кофе Nespresso высмеяли в сети

Россиян, которые массово отправились за кофе в магазин Nespresso, высмеяли в Twitter

Толпы покупателей, которые массово отправились в магазин бренда Nespresso после новости о его закрытии в России, высмеяли в соцсетях. На соответствующие кадры и комментарии обратили внимание в Medialeaks.

Пользователи Twitter принялись публиковать снимки, на которых запечатлены длинные очереди в магазин Nespresso, где продаются кофемашины и фирменные капсулы для приготовления кофе. Известно, что фотографии были сняты в нескольких московских торговых центрах: «Метрополис», «Капитолий Вернадского», «Атриум» и «Кунцево Плаза».

Авторы изображений подняли на смех поведение россиян. По их мнению, продукцию Nespresso можно заменить более дешевыми, но качественными аналогами других марок, таких как «Даблби», L’OR, «Московская кофейня на паяхъ», Confessa, Jardin и других.

«Зачем вам Nespresso по 600 рублей за упаковку, если в "Перекрестке" можно купить аналогичный Starbucks в два раза дешевле», — посетовал юзер с никнеймом Lndcalling в Twitter. В то же время пользовательница сети iriNA999n обратила внимание на то, что на маркетплейсе Ozon представлено 87 альтернативных производителей кофе в капсулах в формате Nespresso.

11 марта стало известно, что швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle прекратит поставки части продукции в Россию. В список товаров, которые станут недоступны, вошли автоматические кофемашины и кофе-капсулы бренда Nespresso, а также минеральная вода S.Pellegrino.