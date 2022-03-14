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Россияне рассказали о своем понимании целей СВО России на Украине

Более половины россиян считают целью СВО стремление РФ «обезопасить свои границы»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Более половины россиян (62 процента опрошенных) считают, что целью специальной военной операции на Украине является стремление России «обезопасить свои границы». Об этом сообщает «ФОМнибус», осуществляющий еженедельный всероссийский поквартирный опрос.

Еще 59 процентов респондентов считают, что операция нацелена на защиту населения ДНР и ЛНР». Также 39 процентов опрошенных заявили, что цель операции — «предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение баз НАТО на территории Украины.

Еще 20 процентов респондентов выбрали позицию «присоединить Донбасс к России», 16 процентов — «изменить политический строй на Украине и привести к власти в этой стране пророссийские силы», 9 процентов — «ликвидировать украинскую государственность и присоединить территорию Украины к России».

Опрос россиян состоялся 5-6 марта 2022 года. В нем приняли участие 1500 респондентов из 53 субъектов РФ из 104 населенных пунктов. Статпогрешность не превышает 3,6 процента.

По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

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Татьяна Романова
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