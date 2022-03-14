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В МИД России поддержали идею переноса штаб-квартиры ООН из США

МИД России поддержит идею переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну

Фото: Globallookpress.com

Россия поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну, но признает, что сейчас это невозможно. С таким мнением выступил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка позволит снять напряжение «со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности». «Кроме того, наша работа стала бы значительно менее политизированной, чем сейчас», — отметил Ильичев.

Тем не менее в МИД признают, что пока перенос невозможен: для этого необходимо согласие всех или по крайней мере большинства государств-членов ООН.

На прошлой неделе власти США обвинили российских дипломатов, работавших в постпредстве при ООН, в шпионаже, и выслали их из страны. Россияне прибыли на родину спецбортом. Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек (в том числе члены семей).

Виктория Кондратьева
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