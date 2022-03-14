Власти заявили о подвижках в строительстве метро в трех российских городах

Вице-премьер Хуснуллин рассказал, что в сроках строительства метро будут изменения

Проекты строительства метро в трех российских городах будут реализованы с подвижками. Изменения связаны с процессом замены импортных составляющих. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его слова приводит ТАСС.

По данным властей, крупные инфраструктурные проекты по строительству метрополитена планируют реализовать в Нижнем Новгороде, Челябинске и Казани, однако в стране планируют реализовать задачу, перенеся сроки.

«Да, какие-то будут подвижки с заменой импортных составляющих в вагонах, но базово в метростроении все, в основном, российское. Считаем, что с определенными сдвижками, заменой импортозамещения мы все-таки эти крупные проекты будем продолжать», — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер также высказался о строительстве трассы Европа — Западный Китай. Проект не будут останавливать, так как дорога проходит по территории России и служит для сообщения между городами.

Ранее Хуснуллин заявил, что власти приняли решение завершить реализацию начатых проектов строительства метро в четырех городах — Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Красноярске. Также обсуждался вопрос строительства метро в Омске.