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Российские самолеты продолжили летать с приостановленными сертификатами годности

Российские авиакомпании продолжили летать на самолетах с бермудским регистром

Фото: Saman Tsang / Unsplash

Российские авиакомпании продолжили выполнение полетов на воздушных судах, зарегистрированных на Бермудах, несмотря на решение авиавластей островов приостановить действие сертификатов летной годности самолетов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Flightradar24.

Так, в воскресенье, 13 марта, на интерактивном портале были замечены самолеты Airbus и Boeing c кодами бермудского регистра (VQ и VP) пяти крупнейших российских перевозчиков: группы «Аэрофлот», S7, «Уральских авиалиний», Utair, а также других авиакомпаний.

Отмечается, что после приостановления Управлением гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) сертификатов летной годности (СЛГ), все полеты воздушных судов с 13 марта 03:00 по московскому времени фактически нелегальны — эксплуатация самолетов без СЛГ также запрещается Воздушным кодексом России. «Летаем на честном слове», — заявил изданию один из представителей авиаотрасли.

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Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что авиакомпании рассчитывают в ближайшее время получить от Росавиации официальное разрешение на продолжение полетов. Также ведомство порекомендовало перевозчикам в срочном порядке подать заявку на перерегистрацию в госреестре всех иностранных самолетов.

Исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев считает, что отказ от действующих правил может рассматриваться исключительно в качестве экстренной и «очень краткосрочной меры». По словам эксперта, отечественные авиавласти после перевода авиапарка в отечественный реестр должны также провести «полноценный» технический аудит каждого воздушного судна. Пантелеев подчеркнул, что несмотря на сложившуюся ситуацию политического давления, важность профессиональной этики, безопасности полетов и пассажиров остается первостепенной.

Ранее в марте Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на Бермудах. В сообщении говорится, что санкции в отношении России ограничили способность BCAA осуществлять надзор за безопасностью полетов воздушных судов России.

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Дарья Рыбак
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