Политологи нашли разногласия в санкционной политике Запада в отношении России

Дискриминация и двойные стандарты с американской и европейской сторон — явления регулярные

Дискриминация и наличие двойных стандартов с американской и европейской сторон — явления довольно регулярные, и вводимые ими санкции имеют массу негативных последствий для экономик этих стран. К такому выводу пришли российские политологи, анализируя современные взаимоотношения Запад и России.

«Несмотря на все усилия президента США Джо Байдена, "санкционная кампания", направленная на возможную дестабилизацию российской экономики, оборачивается крахом европейской и американской. В подобных условиях санкции перестают быть только экономическим инструментом принуждения и становятся полноправным политическим оружием. И если первая волна санкций 2014 года могла иметь реальные последствия для нашей экономики, то сейчас мы наблюдаем скорее популистские игры западных стран на внутреннюю аудиторию. Причем, подобные "игры" чаще всего имеют негативное влияние на сторону, которая накладывает санкции», — говорит политолог, секретарь Томского регионального отделения Российского общества политологов Гарник Туманян.

Он отметил, что объявленная США блокада российского импорта алкоголя, алмазов, икры и морепродуктов — очередное тому доказательство. «Очевидно, что подобные товары, которые имеют ограниченное количество производства, всегда находят своего покупателя, вне зависимости от его географического местоположения. А такой продукт, как алмазы, жизненно необходим для ювелирной и космической сферы, промышленности и других отраслей экономики. Однако если блокировка российского импорта может поддаваться объяснениям, то довольно нелепо выглядит запрет США на экспорт в РФ предметов роскоши. Очевидно, что это прямое вредительство в сторону собственной экономики, ежегодно в РФ ввозились статусные предметы на сумму 550 миллионов долларов. Они также очень быстро могут быть замещены другими производителями, либо ввозиться в страну через третьи страны, опять же с потерями на логистику, усугубившимися глобальной пандемией коронавируса, со стороны американского бизнеса», — говорит Гарник Туманян.

Особое внимание, по его мнению, следует уделить теме повышения стоимости на товары и топливо за рубежом. Так в феврале 2022 года США испытали инфляцию в 7,9 процента, что стало самым большим значением с 1982 года, то есть за последние 40 лет. Цена на бензин возросла до показателей кризисного 2008 года, не говоря о повышении стоимости подержанных автомобилей почти на 42 процента. Еврозона испытала инфляцию в размере 5,8 процента, что стало самым высоким показателем с 1999 года, когда только была образована единая валютная система. «На фоне растущей инфляции и повышения стоимости на энергоносители о своей остановке один за другим стали объявлять крупные предприятия по всей Европе. Уже известно о временном закрытии заводов по производству бумаги, стали, химических компонентов и даже удобрений. Причем скоро открывается посевной сезон, если европейские производители не смогут обеспечить рынок удобрениями, а российские удобрения будут под санкциями, — мы будем наблюдать масштабный продовольственный кризис в Европе», — резюмировал эксперт.

Заурбек Хугаев, политолог, член Экспертного клуба «Дигория» отмечает, что проявления дискриминации и двойных стандартов американскими социальными сетами на самом деле происходят регулярно. «Можно вспомнить события января 2021 года, когда аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа заблокировали в Youtube, Facebook (Meta) и Twitter на фоне внутриполитической борьбы. И это произошло в стране, которую на западе считают примером свободы слова, равенства и демократии. Впрочем, это не помешало Дональду Трампу создать свою социальную сеть, которая в середине февраля стала самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store в США. Это говорит о том, что даже в Соединенных Штатах люди потеряли доверие к этим социальным сетям, и как только появилась альтернатива, тут же ею воспользовались», — говорит эксперт.

Он выразил уверенность, что ограничение работы Meta в России приведет к быстрому развитию российских соцсетей Telegram, VK и Одноклассники. «Более того, стоит ожидать, что в России, как и в США, могут появиться совершенно новые игроки на рынке социальных сетей. Считаю, что сегодня правительство должно приложить максимальные усилия, чтобы цифровое импортозамещение ускорилось и в обозримой перспективе мы поучили полный цифровой суверенитет в социальных сетях», — добавил он.

Как отмечает политолог Петр Колчин, последние этапы переговоров по урегулированию кризиса между российской и украинской сторонами показали минимальный прогресс. Причиной этому является полное нежелание идти на компромисс со стороны киевской политической элиты.

Но даже в таких нестабильных дипломатических условиях Россия находит каналы коммуникации с ведущими европейскими странами для урегулирования кризиса на Украине. Президент Владимир Путин еженедельно проводит звонки с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. И по публикуемым комментариям первых лиц стран становится очевидным факт того, что главной темой переговоров становится гуманитарная ситуация, планомерно подрываемая действиями властей Украины. «Проводимая спецоперация выявила всю милитаристическую и античеловеческую политику властей Украины, и с каждым новым преступлением украинской администрации против своих граждан растет и недоверие европейских стран к администрации Зеленского. Планомерная позиция России, основанная на необходимости создания гарантий безопасности, постепенно делает риторику европейских лидеров менее агрессивной», — отметил он.

Также, по словам эксперта, все более очевидно различие в риторике западных надгосударственных формирований. Если представитель ЕС Жозеп Боррель многократно говорил о недопустимости разрастания конфликта на Украине за границы Европы, то Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ликвидация конвоев с вооружением от западных стран на территории Украины будет воспринята альянсом как нападение на весь североатлантический блок. «Данные противоречия внутри "коллективного Запада" демонстрируют, что конструктивный переговорный процесс для России в большей степени стоит вести с европейскими структурами. Именно страны Европы несут серьезные риски и убытки в связи с развивающимся кризисом, а, следовательно, и сами заинтересованы в прекращении конфликта», — заключил эксперт.