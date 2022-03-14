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Польша предложила восстанавливать Украину на конфискованные у России активы

Премьер Польши Моравецкий предложил восстановить Украину на конфискованные активы России

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил выстроить фонд восстановления Украины на базе конфискованных российских активов. Его цитирует ТАСС.

«Крайне важно дать Украине надежду на восстановление. Эта надежда должна содержаться в большом фонде, построенном на базе российских активов, замороженных и конфискованных. Они должны послужить восстановлению суверенной и независимой Украины», — считает политик.

Кроме того, он пообещал сделать все, чтобы подготовить процедуру для «приближения Украины к членству в ЕС».

Варшава уже сейчас пытается оказывать поддержку Киеву, в том числе военную: например, польские власти обещали поставить украинской стороне истребители МиГ-29. При этом Моравецкий заявил, что не может самостоятельно поставить их, поскольку решение о поставках наступательного оружия Украине должно приниматься на уровне всего НАТО. В связи с этим МиГ-29 передадут на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.

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Виктория Кондратьева
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