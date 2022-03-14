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Путин созвонился с премьером Люксембурга из-за Украины

Президент России Путин провел телефонный разговор с премьером Люксембурга Беттелем
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем состоялся телефонный разговор, главной темой беседы стал переговорный процесс между российскими и украинскими сторонами. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент провел с Беттелем беседу, в которой рассказал о нынешней ситуации на Украине, а также о цели специальной военной операции по защите Донбасса. Лидеры двух стран договорились оставаться в контакте и созвониться снова в ближайшем будущем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью Киева в рамках переговорного процесса является получить действенные гарантии безопасности и личная встреча с Владимиром Путиным. При этом он добавил, что это сложная история, но нужный и тяжелый путь.

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Дмитрий Сотак
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