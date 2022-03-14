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Мария Шукшина назвала покидающих Россию звезд рептилиями

Актриса Шукшина заявила, что покидающие Россию знаменитости напоминают ей рептилий

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Мария Шукшина назвала покидающих Россию звезд рептилиями. Она поделилась мнением в своем Telegram-канале.

В новой публикации 54-летняя знаменитость призналась, что в последнее время часто вспоминает фразу «элитные рептилии от заводчика». «Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная "элитка" — прямое следствие воспитания того самого "заводчика", который расплодил свои "питомники" во всех сферах культуры (бескультурья!)» — заявила Шукшина (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

«И вот настало время: заводчик заболел и в ближайшее время скончается. Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются», — резюмировала заслуженная артистка России.

Ранее Шукшина обвинила российских режиссеров в создании порнографии и деградации нравов. Она подчеркнула, что отечественные кинематографисты настроены на разрушение общества.

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Сергей Равин
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