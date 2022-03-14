В Госдуме отреагировали на слова главы МИД Украины о Путине

Депутат Белик назвал слова Кулебы об «устранении Путина» абсурдными и недопустимыми

Бред, который постоянно звучит из уст представителей украинской власти, не сбавляет обороты. Так на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, высказавшегося за «устранение» президента России Владимира Путина, отреагировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

Как отметил парламентарий, в условиях информационной войны наиболее абсурдное и недопустимое заявление претендует на громкий заголовок. Именно поэтому министр иностранных дел Украины выступил на английском языке для американской и англоязычной аудитории, подчеркнул депутат.

Вместе с тем Белик добавил, что в высших эшелонах киевской власти уже давно существуют серьезные проблемы со многим, в частности, с коммуникацией, так как заявление Кулебы идет вразрез с позицией президента Украины Владимира Зеленского, который одной из целей предстоящих переговоров назвал встречу с Путиным.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об «устранении Путина» подрывает авторитет министра иностранных дел. Помимо этого, высказывание вызывает сомнения в профессиональной пригодности руководителя внешнеполитического ведомства.

