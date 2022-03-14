Пилот оценил закон о регистрации прав на иностранные самолеты в России

Пилот Сытник заявил, что самолетам российских компаний за границей грозит конфискация

После регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний, российские воздушные суда не смогут совершать рейсы за границу из-за риска конфискации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» заслуженный пилот Юрий Сытник. Он также высказался о необходимости реализации программ по созданию собственных самолетов из российских комплектующих.

Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Без самолетов оставаться нельзя»

«О каком соответствии этого закона международному праву можно говорить, если право попрано? Мы свои обязательства перед иностранными компаниями выполняем, но они решили пойти по такому пути. Да, это серая схема, но без самолетов оставаться нельзя. Проблема в том, что теперь встает вопрос, как их обслуживать. Турция, как член НАТО, поставлять запчасти не станет. Индия, конечно, подумает, но необходимых объемов у нее нет. Значит, надо запускать свои заводы», — считает Сытник

По словам авиаэксперта, при первой же посадке самолета в любой стране, кроме России, есть риск конфискации. В этом плане международное право будет работать против страны.

«Также постепенно будет уменьшаться и количество самолетов из-за отсутствия комплектующих. Падать они не начнут — самолет, если он неисправен, никогда не поднимется в воздух. Но сейчас у нас порядка 700 самолетов, половина уйдет под разборку, останется 350, в принципе, для внутреннего рынка этого хватит. Года на три-четыре. Но за это время нужно уже выпустить свои самолеты, а также параллельно продолжать дорабатывать новые воздушные суда из российских комплектующих. И у нас есть, кому и из чего их делать: у нас отличные конструкторы, инженеры, техники», — считает пилот.

Теперь сертификацией гражданских воздушных судов будут заниматься сертификационные центры и испытательные лаборатории, требования к которым определит Минтранс. Согласно документу, сроки сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности переносятся с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года, чтобы позволить «субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации».