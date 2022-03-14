Посетившая Шри-Ланку россиянка рассказала о симпатии местных к Путину

Российская туристка рассказала, что жителям Шри-Ланки нравится президент Владимир Путин

Российская путешественница посетила Шри-Ланку и рассказала о симпатии местных жителей к президенту России Владимиру Путину. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«Нам очень нравится ваш президент, даже не смотря на то, что нынешняя ситуация вызывает у многих непонимание. Тем, что на Шри-Ланке сейчас мирное время, мы обязаны решительным действиям президента (Махинда Раджапакша), Китаю и России», — приводит слова ланкийцев туристка.

По их словам, до 2009 года в стране было неспокойно. Если бы российские военные не оказали помощь, то в Шри-Ланке до сих пор было бы небезопасно жить. «Россия обучала нашу армию, помогала с оружием. В конце концов правительство одержало победу и настало мирное время. Сейчас здесь безопасно», — сказал один из собеседников блогера.

Ланкиец добавил, что не знает, что именно в настоящее время происходит между Россией и Украиной, однако уверен, что русским повезло с президентом, поскольку «он мудрый и смелый».

С 1 марта власти Шри-Ланки смягчили правила въезда для привитых от коронавируса туристов. Вакцинированные путешественники смогут въехать в популярную пляжную страну без сдачи ПЦР-теста перед прибытием. Для въезда необходимо предоставить только сертификат о вакцинации на английском языке.