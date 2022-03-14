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Россия пообещала ответить на высылку троих дипломатов Словакией

МИД России заявил, что Москва ответит на высылку Словакией троих российских дипломатов

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Москва ответит на высылку Словакией троих российских дипломатов. С таким обещанием выступили в МИД России, передает РИА Новости.

«Эта безосновательная акция не останется без ответа», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Однако подробностей готовящегося ответа на действия Братиславы в МИД России не озвучили.

Ранее стало известно, что власти Словакии приняли решение выслать троих сотрудников российского диппредставительства в стране. Со слов внешнеполитического ведомства стало известно, что Братислава заподозрила дипломатов в шпионаже в пользу России, о чем правительству доложила национальная контрразведка.

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Николай Чигасов
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