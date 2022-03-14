Губернатор Подмосковья обсудил с девелоперами ситуацию в строительной отрасли

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с главами строительных компаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководителями ведущих строительных компаний. Участники встречи обсудили текущую ситуацию, а также вызовы, связанные с новыми экономическими санкциями в отношении России. Об этом сообщается в Телеграм-канале главы региона.

«Наш строительный блок имеет большое значение для жителей и для экономики. Очевидно, что из-за санкций он тоже столкнулся с вызовом. Сегодня мы встретились с руководителями ведущих строительных компаний», сообщил Воробьев.

Он отметил, что девелоперы озвучили ряд инициатив, а власти Подмосковья, в свою очередь, предложили ряд изменений на федеральном уровне.

В частности, было предложено позволить компаниям использовать деньги на эскроу-счетах после получения заключения о соответствии (ЗОС). Так, застройщик сможет получить деньги дольщиков раньше, чтобы направить их на покупку стройматериалов, достройку социальных объектов по обязательствам или проблемных объектов, если они есть;

Также на фоне роста цен на строительные материалы — несмотря на то, что 90 процентов стройматериалов отечественные – предложено обеспечить контроль за скачком цен с участием ФАС.

Также застройщики попросили отсрочить плату за изменения вида разрешенного использования (ВРИ) и попросили в этом году не делать переоценку кадастровой стоимости, чтобы не увеличились платежи. Все эти предложения мы также возьмем в работу на обсуждение.

Губернатор Подмосковья отметил, что часть инициатив уже реализована. «В первую очередь мы облегчили административные процедуры для строительства. Что сделали? Продлили на год действующие разрешительные документы — от Градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство. Уменьшили до месяца сроки согласования генпланов и Правил землепользования и застройки. Объединили проведения публичных слушаний по генпланам, проектам планировки территории (ППТ) и правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) со сроком до одного месяца. При выявленном нарушении Госстройнадзором не будем останавливать стройку до выяснения обстоятельств. На региональном уровне мы также предлагаем не проводить очных проверок на подготовительном этапе стройки. Рассчитываю, что эти меры помогут строительному блоку справиться с новым вызовом и достроить все объекты вовремя», —- заключил глава региона.