США потратят 35 миллионов долларов на «поддержку демократии» в Европе

USAID выделит $35 млн на борьбу с «пагубным иностранным влиянием» в Центральной Европе

США выделят 35 миллионов долларов на программу «поддержки демократии» и борьбу с «пагубным иностранным влиянием» в Центральной Европе. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на грантовые документы Агентства США по международному развитию (USAID).

Данная инициатива рассчитана на 5 лет. Мероприятия программы по активизации поддержки демократических норм и устойчивости к пагубному иностранному влиянию в политических системах стран развернутся в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии.

Как следует из описания, Соединенные Штаты намерены развить навыки гражданского общества и общественных движений, а также повысить конкурентоспособность, финансовую независимость и устойчивость сектора «независимых СМИ».

В июле 2020 года сообщалось, что USAID выделило грант в размере 20,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей) на продвижение различных реформ в России.