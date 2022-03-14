В Тайване разбился военный истребитель

Истребитель ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета, пилот остался жив

Истребитель военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня Mirage 2000 разбился в ходе тренировочного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

По информации властей, пилоту самолета удалось спастись, он остался жив. Отмечается, что он совершил катапультирование у восточного побережья острова, впоследствии его нашли сотрудники служб спасения. Причина аварии на данный момент устанавливается.

4 марта сообщалось, что израильский телеканал Channel 13 News показал истребитель из фильма «Звездные войны» и выдал его за разбившийся на Украине самолет. На телеканале показали фрагмент любительского ролика польской команды Star Wars Artistic Team.