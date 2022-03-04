Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине

Израильский телеканал Channel 13 News показал истребитель из фильма «Звездные войны» и выдал его за разбившийся на Украине самолет. На это обратил внимание предприниматель Эли Дэвид (Eli David) в Twitter.

Дэвид заметил, что журналисты ТВ-канала использовали в своем репортаже о российской спецоперации на Украине ролик из «Звездных войн». «Вот и доверяйте медиа», — высказался он. Видео, использованное в репортаже Channel 13 News, представляет собой фрагмент любительского ролика польской команды Star Wars Artistic Team, опубликованного в 2014 году.

«Как люди могут верить фейковым новостям? Есть люди, которые видели это, но все еще думают, что он настоящий», «Я думала, я все видела в этой жизни, но это новый уровень глупости», — написали пользователи в комментариях под публикацией. Многим репортаж показался забавным, другие осудили журналистов за непрофессионализм. «Как люди могут так выполнять свою работу?» — возмутился один из юзеров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по защите Донбасса. По словам главы государства, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. После этого Роскомнадзор призвал СМИ пользоваться исключительно официальными источниками информации и пригрозил блокировкой за распространение фейков.