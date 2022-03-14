В Донецке объявят траур из-за гибели мирных жителей после обстрела

Глава ДНР Пушилин объявит траур из-за гибели 16 человек после обстрела ВСУ

В Донецке будет объявлен траур после гибели 16 мирных жителей из-за падения обломков ракеты комплекса «Точки-У», запущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Политик не уточнил, в какой день будет объявлен траур и как долго он продлится. При этом он объяснил, что решил пойти на такой шаг «с учетом количества жертв и варварства данного преступления».

Обломки ракеты упали на центр Донецка днем 14 марта. Она несла кассетные боеприпасы, но была перехвачена донецкой ПВО.

Как пояснял Пушилин, если бы ракета попала в цель, радиус поражения составил бы 500 метров. «Вообще бы ничего живого не осталось», — утверждал он.