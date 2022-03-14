Российский психолог назвала нетипичные способы справиться с тревогой

Российский психолог Светлана Беляева посоветовала читать вслух для борьбы со стрессом

Российский психолог Светлана Беляева назвала нетипичные способы, которые могут помочь справиться с тревогой. Специалист дала рекомендацию в рамках материала «Ленты.ру».

Беляева считает, что важным элементом защиты от стресса является способность оставаться собой. Она советует вспомнить все, что делает человека тем, кем он является, что составляет его будничную жизнь и приносит удовольствие. Беляева также рекомендовала распланировать время так, чтобы больше заниматься приятными и важными делами. Тогда у человека не останется времени, например, на чтение тревожных новостей.

Она также посоветовала обращаться к культуре для борьбы со стрессом. «Когда нет сил ни на что — читайте про себя, а лучше вслух — себе и другим людям, взрослым и детям, потому что чтение вслух обладает волшебным успокаивающим эффектом, запускает конструктивные процессы в мозге и активизирует воображение. Смотрите альбомы по искусству, ходите на выставки и в театр», — рекомендует Беляева. Она также призвала оставаться вежливыми в любых ситуациях, так как улыбка может поддержать окружающих.

Психолог считает, что эти приемы помогут избавиться от тревожных мыслей и заглушить негативный информационный фон.

Ранее психолог Руперт Сондерс рассказал, как справиться со стрессом и беспокойством из-за мировых событий. Он советует отказаться от контента, который вызывает тревогу и беспокойство.