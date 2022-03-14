Женщина сделала тату на шее и заработала психическое расстройство

Женщина изобразила на коже рисунок глаза и поделилась неудачным результатом преображения

Женщина сделала первую в жизни татуировку и столкнулась с приступами паники. Соответствующий пост появился на Reddit.

Юзерша с никнеймом imakethebestchili объяснила, что захотела сделать татуировку на шее и попросила мастера изобразить глаз с длинными прямыми ресницами, похожими на солнечные лучи. После процедуры автор публикации увидела результат и пожалела о своем поступке. По ее словам, из-за новой внешности она заработала паническое расстройство.

«Я сделала это тату еще в ноябре, и сразу же пожалела. У меня каждую ночь были приступы паники. Я прочитала очень много материалов об удалении татуировок. Мне даже пришлось найти себе психотерапевта. Даже после долгой работы над своим психическим здоровьем я все еще не могу избавиться от чувства, что я себя испортила. Я ненавижу то, что мне приходится скрывать этот рисунок», — поделилась женщина.

Пользователи сети поддержали imakethebestchili в комментариях под постом. «Попробуй найти студию тату около своего дома и сходи на консультацию. Возможно, тебе смогут помочь», «Если мастер не добавлял белую краску, то татуировку будет легко удалить», «Не волнуйся, без белой краски ты быстро от нее избавишься», — писали они.

Ранее в марте журналисты назвали татуировки в виде листьев самыми модными в 2022 году. По информации Forbes, в нынешнем сезоне широкую популярность обрел стиль foliage tattoos («татуировки-листья»), который предполагает нанесение на кожу тату, имитирующих листья деревьев и цветов, а также лианы, траву, эвкалипт, шалфей и листву лимонного дерева. Подобные эскизы, как правило, рисуют таким образом, чтобы они опоясывали руку или ногу.