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В Бурятии прошел конный турнир для лошадей местной породы

В Селенгинском районе Бурятии провели скачки для лошадей местной породы

Фото: Юлия Бобкова / НацАкцент

В Бурятии прошел республиканский конный турнир для лошадей бурятской породы. Об этом сообщает портал «Национальный акцент».

Отмечается, что скачки состоялись в местности Талын-Харгана Селенгинского района, которая считается священной среди местных жителей. Всего в состязаниях приняли участие 50 лошадей из Кяхтинского района, Бичурского, Джидинского, Иволгинского, Еравнинского, Селенгинского района Бурятии, а также из Забайкальского края.

Соревнования проходили в нескольких категориях: для двухлетних лошадей на дистанции в пять километров, для трехлетних лошадей на дистанции в 10 километров, для четырехлетних на дистанции в 12 километров, а также для животных старшего возраста на дистанции в 15 километров. Кроме того, победителя выбрали в категории хатар — рысь под седлом.

Как пояснили в администрации Селенгинского района, турнир был посвящен празднику Сагаалха-2022 и I Пандито Хамбо Ламе Дамба Даржа Заяеву. Соревнования открыли сезон конных скачек этого года.

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Варвара Кошечкина
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