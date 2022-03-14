США обеспокоились взаимодействием Китая с Россией

Джейк Салливан заявил, что США беспокоит координация Китая с РФ на фоне событий на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров в Риме заявил представителям КНР, что Вашингтон беспокоит взаимодействие Пекина с Москвой на фоне событий на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Салливан предупредил Китай о возможных последствиях. «У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», — сообщили в американской администрации.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала, что США создадут для Китая значительные последствия при нарушении санкций против России из-за ситуации на Украине. «Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий. (...) если они предоставят [РФ] военную или другую помощь, которая, конечно, нарушает санкции или поддержат [российские] военные усилия, то это повлечет за собой значительные последствия», — сказала она.