Известная писательница рассказала о купившей жилье за золото бабушке

Бабушка писательницы Устиновой после эвакуации купила участок за золотую цепочку

Российская писательница Татьяна Устинова, получившая известность благодаря созданию детективных романов, рассказала о своей бабушке, которая купила земельный участок за золото. Она поделилась подробностями истории в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Писательница выросла в подмосковном поселке Кратово — там семья жила в доме, где бабушка Устиновой поселилась по возвращении из эвакуации в 1946 году. По словам Устиновой, в постройке были щели, ее отапливали печью-буржуйкой. Однако позже семья построила новый дом.

«Бабушка купила участок, отдав за него остатки доставшегося ей в приданое семейного золота», — рассказала писательница. Бабушка заплатила за участок золотой цепочкой, оторвав для себя часть украшения. На данный момент кусок цепочки хранится у Устиновой.

В августе 2021 года писательница рассказала, что сама поддерживает чистоту в подъезде дома, где проживает. По словам Устиновой, в помещении всегда чисто, потому что она там моет полы.