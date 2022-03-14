Узбекское посольство на Украине временно переехало во Львов

Юсуп Кабулжанов заявил, что посольство Узбекистана на Украине было перемещено во Львов

Посольство Узбекистана на Украине было перемещено во Львов. Об этом официальный представитель узбекского МИД Юсуп Кабулжанов сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что диппредставительство Узбекистана переехало из Киева во Львов временно. Кабулжанов добавил, что узбекские дипломаты продолжают в штатном режиме работать над эвакуацией сограждан и поддерживают контакты с соотечественниками, находящимися в разных регионах Украины.

Ранее сообщалось, что Казахстан отправил на Украину первую партию гуманитарной помощи. Украинские граждане получат от казахской стороны более 28 тонн лекарств, в том числе антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные средства.