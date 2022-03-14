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Узбекское посольство на Украине временно переехало во Львов

Юсуп Кабулжанов заявил, что посольство Узбекистана на Украине было перемещено во Львов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Посольство Узбекистана на Украине было перемещено во Львов. Об этом официальный представитель узбекского МИД Юсуп Кабулжанов сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что диппредставительство Узбекистана переехало из Киева во Львов временно. Кабулжанов добавил, что узбекские дипломаты продолжают в штатном режиме работать над эвакуацией сограждан и поддерживают контакты с соотечественниками, находящимися в разных регионах Украины.

Ранее сообщалось, что Казахстан отправил на Украину первую партию гуманитарной помощи. Украинские граждане получат от казахской стороны более 28 тонн лекарств, в том числе антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные средства.

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Алевтина Запольская
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