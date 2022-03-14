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Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов

Глава Всемирного банка Мэлпасс заявил, что Украине выделят дополнительно $200 миллионов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Всемирный банк (ВБ) выделит Украине дополнительно 200 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 14 марта, заявил глава ВБ Дэвид Мэлпасс, его цитирует ТАСС.

Раннее в марте сообщалось, что Совет Всемирного банка принял решение выделить Украине 723 миллиона долларов в качестве помощи. На данный момент одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов: из них 350 миллионов долларов будут займом, еще 139 миллионов долларов предусмотрены в качестве гарантий. Помимо этого, будет задействован грант на 134 миллиона долларов и параллельное финансирование на 100 миллионов долларов.

Марина Совина
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