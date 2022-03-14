Власти популярной азиатской страны заявили о готовности принять россиян

Вьетнам с 15 марта восстановит политику безвизового въезда для граждан многих стран

Власти Вьетнама готовятся к масштабному приему иностранных туристов, в том числе и россиян, после предстоящего 15 марта открытия границ страны. Об этом заявила председатель совета директоров туроператора Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг Тху, ее слова передает ТАСС.

Глава компании рассказала, что с 15 марта, спустя два года после пандемии, популярная азиатская страна восстановит политику безвизового въезда для граждан многих стран, в том числе и из России. Так, россияне вновь смогут приехать в республику, воспользовавшись безвизовым режимом на срок до 15 дней.

«Правительство Вьетнама придает большое значение возвращению российских туристов во Вьетнам, поощряя и поддерживая международные турфирмы в организации чартерных рейсов и рейсов вьетнамских авиакомпаний в России для привлечения российских путешественников», — добавила Хоанг Тхи Фонг Тху.

Эксперт считает, что несмотря на нестабильность туристического рынка из-за напряженности на Украине и падения курса рубля, поддержка правительств двух стран позволит восстановить российский турпоток во Вьетнам. Кроме того, представитель Pegas Misr Travel заверила, что Россия на протяжении многих лет является одним из ключевых рынков потребления для вьетнамской туротрасли, поэтому республика заинтересована в расширении взаимодействия.

«Вьетнам всегда открыт для друзей из России. Вьетнамские компании готовы увеличить прием россиян и создать все необходимые условия для качественного и безопасного отдыха граждан России в нашей стране», — отметила она.

Ранее в марте Шри-Ланка бесплатно продлила на два месяца визы российским и украинским туристам на фоне кризиса на Украине. Отмечается, что власти государства приняли во внимание факт, что политический кризис между Россией и Украиной затруднил возвращение туристов на их родину.