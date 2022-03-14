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VK создаст общественный совет по поддержке предпринимателей

Российским предпринимателям предложили рассказать о желаемых мерах поддержки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

VK занялся созданием общественного совета по поддержке среднего и малого бизнеса. В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации «Опора России». Основная цель совета — помочь представителям малого и среднего бизнеса адаптироваться в новых условиях и максимально учесть их интересы в развитии.

«Мы пониманием, что многие представители среднего и малого бизнеса сегодня работают в онлайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям. Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества. Уже сейчас в ВКонтакте свои товары и услуги продвигают более двух миллионов предпринимателей, только за последние выходные было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ. На платформе "Бизнес ВКонтакте" предприниматели могут найти все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

В свою очередь, команда «Опоры России» предоставит комплексную отраслевую экспертизу по механизмам продажи в онлайне на основе проведения фокус-групп и сбора мнения от профильных бизнес-сообществ.

Ожидается, что совет VK станет площадкой для диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Планируется, что эксперты будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в новых условиях.
В состав совета вошли: президент «Опоры России» Александр Калинин, руководитель бизнес-юнита классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK Юрий Новиков, создатель торговой марки MAMANONSTOP Евгения Лазарева и другие.

Для сбора информации на платформе работает сообщество для бизнеса. Любой предприниматель сможет предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом.

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Алена Шаповалова
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