Китай заявил о попытках очернить его позицию по кризису на Украине

Глава МИД Китая Ван И рассказал о попытках очернить позицию КНР по кризису на Украине

Отдельные силы на международной арене предпринимают попытки очернить позицию Китая по кризису на Украине. Об этом глава МИД, член Госсовета КНР Ван И рассказал своему испанскому коллеге Хосе Мануэлю Альбаресу в ходе телефонного разговора. Его цитирует ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Отдельные силы не прекращают очернять объективную и справедливую позицию китайской стороны по украинскому вопросу и фабрикуют разного рода ложную информацию», — заявил Ван И.

Китайский министр подчеркнул, что Пекин всегда выступал за уважение суверенитета и территориальной целостности других государств, а также за соблюдение положений и принципов Устава ООН. «По вопросам мира и безопасности Китай является лучшей державой в мировых хрониках», — напомнил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не обращалась к Китаю или каким-либо другим странам с просьбой предоставить помощь в проведении спецоперации по демилитаризации Украины. Он заверил, что Россия обладает достаточным потенциалом для проведения спецоперации своими силами.

