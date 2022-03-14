Кулеба указал на дипломатическую загадку в вопросе передачи Украине истребителей

Глава МИД Украины Кулеба назвал ситуацию с передачей истребителей дипломатической загадкой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал на дипломатическую загадку в вопросе передачи Киеву истребителей в интервью американскому каналу CBS, передает РИА Новости.

«Честно говоря, все произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой», — заявил Кулеба. По его словам, с одной стороны, сделать это готовы все, однако в итоге ничего не происходит. «Это напоминает мне другую игру — в пинг-понг, когда каждая сторона кидает мячик другой стороне и получает его обратно. У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию», — констатировал он.

Как подчеркнул Кулеба, Украине самолеты нужны, чтобы «спасти жизни наших людей и прекратить господство России в небе». Киев продолжит оказывать давление на западные страны, чтобы те предоставили стране истребители, добавил он. По словам главы МИД, Украина не ожидает от НАТО защиты, а лишь просит предоставить необходимое оружие.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила, что отказ США в поставке Украине истребителей основан на оценке того, как предотвратить мировую войну. По ее словам, передача Киеву польских МиГ-29 не повлияла бы на военные возможности Украины.