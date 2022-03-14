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Раскрыта выгода Apple после отказа от зарядника для iPhone

Журналисты Daily Mail рассказали, что Apple заработала миллиарды фунтов на зарядниках

Фото: Brooks Kraft / Apple Inc. / Reuters

Apple могла заработать более пяти миллиардов фунтов стерлингов (6,5 миллиарда долларов) после отказа от бесплатных аксессуаров в комплекте с iPhone. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Журналисты подсчитали выгоду Apple после того, как компания перестала комплектовать своим смартфоны зарядными адаптерами и наушниками. По оценке специалистов, с 2020 года американский IT-гигант мог сэкономить порядка пяти миллиардов фунтов стерлингов.

Конкретно в Великобритании Apple продает зарядный адаптер для iPhone за 19 фунтов (25 долларов). Согласно раскрытым данным аналитиков, корпорация экономит около 27 фунтов (35 долларов) на каждом проданном смартфоне. «Это очевидно, что Apple экономит на затратах, отказываясь от зарядных устройств и наушников при продаже iPhone», — рассказал журналистам аналитик компании CCS Insight Бен Вуд.

Авторы отметили, что в компании не раскрывают информации о том, сколько IT-корпорация могла заработать на аксессуарах. Ее представители подчеркнули, что отказ от зарядников и наушников объясняется заботой об экологии. «В Apple мы постоянно внедряем инновации, чтобы сохранить ресурсы и защитить планету, на которой мы все живем», — сообщил журналистам представитель Apple.

В апреле 2021 года Apple заявила, что из-за отказа от бесплатного зарядника ей удалось сэкономить почти 900 тысяч тонн металла. Также из-за уменьшения размеров коробки со смартфоном на транспортных поддонах стало умещаться на 70 процентов больше iPhone.

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Андрей Ставицкий
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