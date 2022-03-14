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Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов на заводе «Антонов»

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов на территории завода «Антонов» близ Киева

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Подразделения российских Вооруженных сил (ВС) уничтожили расположенный на территории завода «Антонов» близ Киева крупный склад боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«На территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск», — уточнил представитель ведомства.

Он добавил, что всего за время спецоперации было уничтожено 145 беспилотников, 124 реактивные системы залпового огня, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее в украинских СМИ появились кадры, запечатлевшие пожар на знаменитом авиационном заводе «Антонов» в Киеве. Отмечалось, что в последние годы завод занимался модернизацией и производством военно-транспортных самолетов по заказу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Варвара Кошечкина
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