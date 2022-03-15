Россиянина оштрафовали на 80 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Суд оштрафовал жителя Владивостока на 80 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС России

Советский районный суд Владивостока назначил административный штраф в размере 80 тысяч рублей 27-летнему местному жителю за дискредитацию действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД РФ по Приморскому краю.

По данным полиции, мужчина в социальных сетях и популярных мессенджерах призывал местных жителей «к участию в несогласованном митинге "против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом"».

4 марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о Вооруженных силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием по ней будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.