Жительница Мариуполя рассказала об обстреле националистами машины с детьми

РИА Новости: украинские националисты из полка «Азов» обстреляли машину с детьми

Бойцы украинского националистического полка «Азов» обстреляли гражданскую машину с детьми и двумя взрослыми, которые пытались выехать из окруженного Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пассажирку машины Елену.

По ее словам, машина попала под прицельный огонь на выезде из города. На транспорте большими буквами было написано «дети», к кузову примотаны белые полотна ткани. Выстрелами ранило водителя и детей, автомобиль пришлось остановить.

«Я взяла детей, вывела на дорогу, чтобы показать — пожалуйста, не надо, дети. Я кричала, и дети кричали», — рассказала Елена.

Женщина добавила, что националисты угрожали открыть огонь по ней и ее мужу, однако отпустили и разрешили бежать в сторону Сартаны. «И мы пошли, бежали», — отметила она.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране «не осталось власти и оппозиции» — они объединились для борьбы с российской армией. Также он заверил, что, несмотря на разногласия, поддерживает все решения своего преемника Владимира Зеленского.