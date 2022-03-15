Выглядящая вдвое моложе своего возраста женщина перечислила рецепты красоты

Молодо выглядящая многодетная мать призналась, что умывает лицо два раза в неделю

Выглядящая вдвое моложе своего возраста 40-летняя женщина перечислила рецепты красоты и рассказала о хорошей генетике. Об этом сообщает Express.

По словам PR-специалиста и многодетной матери Бренды Габриэль, ее часто принимают за девушку ее 23-летнего сына и не продают алкоголь без паспорта. Секретом своей молодости она считает хорошую генетику и умение прислушиваться к себе.

Габриэль призналась, что умывает лицо два раза в неделю, чтобы не пересушить кожу. Она также старается употреблять в пищу больше белка и поэтому регулярно пьет протеиновые коктейли и смузи.

«Не расстраивайтесь, если вам не нравится медитация или вы не очень любите физические упражнения, потому что на данном этапе жизни мне не нравится ничего из этого», — сказала женщина и добавила, что не собирается часами потеть в зале, если ей этого не хочется. При этом она старается добавить в повседневную жизнь физическую активность.

Тем, кто хочет сохранить молодость, PR-специалист рекомендует больше времени уделять себе и своему комфорту. По ее мнению, стресс старит человека быстрее всего, поэтому нужно находить время и способы для расслабления. Сама Габриэль предпочитает полежать в ванной с бокалом вина и хорошо выспаться. Она также уделяет особое внимание уходу за кожей и тщательно подбирает наряды, сочетая классический и современный стили в одежде.

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