Жители Башкирии получат автографы за знание биатлона

60 жителей Башкирии получат автографы от биатлонистов России

Поклонники биатлона из Республики Башкортостан смогут получить автографы от лучших биатлонистов России. Об этом заявил министр спорта региона Руслан Хабибов, передает «Башинформ» во вторник, 15 марта.

Отмечается, что руководитель спортивного ведомства запустил в социальных сетях опрос по истории биатлона. По итогам опроса 60 его участников получат памятные подарки.

Викторина была приурочена к началу Чемпионата России и Кубка Союза биатлонистов России. Он стартовал 11 марта в Уфе, в нем также принимают участие белорусские спортсмены. 16 марта в столице Башкирии пройдет масс-старт (гонка общего старта).

Ранее сообщалось, что в столице Башкортостана с 20 по 27 марта будет проходить Республиканский театральный фестиваль. В мероприятии примут участие 12 танцевальных коллективов Уфы, Салавата, Стерлитамака, Сибая и Туймазов.