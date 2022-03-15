Создатель бикини из скотча раскрыл секрет его удаления с тел моделей

Создатель бикини из скотча заявил, что его изделия легче снять, чем надеть

Создатель бикини из скотча раскрыл секрет закрепления и удаления клейкой ленты с тел моделей. Интервью с американский дизайнером Андреем (Andrei, фамилия не уточняется) приводит Daily Star.

По словам модельера, клейкая лента обладает хорошим сцеплением с поверхностью кожного покрова. Однако для того, чтобы она дольше держалась, необходимо предварительно обезжирить кожу, очистить ее от загрязнений и остатков лосьона. При этом дизайнер заявил, что изделия из скотча с легкостью удаляются с тел носящих их моделей. «Скотч для тела не причиняет девушкам вреда, его легче снять, чем надеть», — подчеркнул американец.

Также Андрей отметил, что существует два типа данной клейкой ленты. Так, черный скотч лучше прилипает и дольше держится на теле, а цветной — более хрупкий и может отклеиться при выделении пота.

Известно, что дизайнер ведет аккаунт в Instagram, который насчитывает более 54 тысяч пользователей. Модельер с ником miamiartbodytape размещает на странице снимки моделей, демонстрирующих его изделия.

В феврале манекенщицы прошлись по подиуму в купальниках из скотча во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке. Модели приняли участие в шоу проекта Black Tape Project, запущенного в 2018 году художником Джоэлем Альваресом.